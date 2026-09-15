(ANSA) - BRUXELLES, 15 SET - Il Parlamento europeo ha votato in sessione plenaria a favore della nomina dell'italiano Carlo Comporti alla presidenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma). La nomina era già stata approvata dalla commissione Affari economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo il 2 settembre. Dopo il via libera del Parlamento europeo, spetterà al Consiglio dell'Ue formalizzare la nomina. Favorevoli 527, 52 i contrari e 86 gli astenuti. (ANSA).