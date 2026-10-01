(ANSA) - BRUXELLES, 01 OTT - Il Consiglio Ue ha dato il via libera definitivo alle nuove norme che consentono "un rimpatrio più efficace" delle persone prive del diritto legale di restare nell'Ue. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo "contribuiranno alla sua efficace attuazione" e comprendono regole più rigorose per il rimpatrio di coloro che rappresentano "una minaccia per la sicurezza". Le norme forniscono ai 27 ulteriori strumenti per attuare i rimpatri e, inoltre, offrono agli Stati membri la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi extra-Ue. (ANSA).