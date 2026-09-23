(ANSA) - ROMA, 23 SET - Sono state confermate le misure di sostegno straordinario a favore dell'intera filiera dell'editoria cartacea: è stato infatti registrato alla Corte dei conti il Dpcm per l'individuazione degli interventi straordinari a favore della filiera dell'editoria per l'anno 2026 e la ripartizione delle risorse tra gli stessi. Un provvedimento che stanzia complessivamente 57 milioni di euro a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. In particolare indirizza 45 milioni di euro di contributo per le copie cartacee vendute nell'anno 2024 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici. E 10 milioni di euro sono previsti per le edicole. E' invece di 500mila euro il contributo a favore dei cosiddetti punti "punti vendita in via non prevalente" di quotidiani e periodici e di 1,5 milioni il contributo alle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici. Per le misure a favore delle edicole e dei "punti vendita in via non prevalente" concesse nei limiti del regime "de minimis", i requisiti e le modalità per la fruizione dei contributi saranno definite con provvedimenti del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il termine di quarantacinque giorni. Per le misure a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese editrici di quotidiani e periodici, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, il provvedimento attuativo sarà adottato, sempre entro quarantacinque giorni, dalla pubblicazione della decisione della Commissione europea. (ANSA).