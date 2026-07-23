(ANSA) - ROMA, 23 LUG - L'Assemblea capitolina ha approvato la delibera sulla Norme tecniche attuative del Piano regolatore generale di Roma con 31 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti. Hanno votato a favore le forze di maggioranza, Avs e Azione. Contrario il gruppo di Fratelli d'Italia e un consigliere di Forza Italia. Astensione per Noi Moderati, per un consigliere di Forza Italia e per i 5 Stelle. "Oggi è una giornata di grande importanza per Roma, possiamo definirla senza eccessiva enfasi storica", ha detto in Aula il sindaco Roberto Gualtieri prima del voto sottolineando che si tratta di "una riforma che darà un nuovo e fortissimo impulso al processo di trasformazione intrapreso dalla città, orientato da alcuni grandi principi che questa città ha abbracciato: la giustizia sociale, il diritto di tutti a vivere in quartieri dignitosi, con un sistema di servizi vicini e accessibili". Gualtieri ha anche ricordato il "fondamentale confronto con la Regione Lazio con la quale c'è stata una interlocuzione improntata alla leale collaborazione. È doveroso per me rivolgere un sincero ringraziamento al presidente Rocca, alla Giunta e agli uffici regionali". "Ieri c'è stata una riunione, mi sembra che abbiamo superato tutte le difficoltà e il testo è potuto tornare in assemblea capitolina. Da parte nostra non c'era nessuna polemica politica. Anche lì è stato montato un caso, era semplicemente per il buono e corretto andamento della procedura", ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di una presentazione in Regione. (ANSA).