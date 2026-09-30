(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - La Regione Umbria compie un passo che definisce "fondamentale per rafforzare il sistema di protezione e sostegno alle donne che subiscono maltrattamenti e abusi": la Giunta ha approvato l'atto che garantisce la totale gratuità e l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e per il supporto psicologico rivolti alle vittime di violenza. La misura dà piena attuazione al nuovo protocollo denominato "Codice Rosa - Percorso regionale in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria per le donne che subiscono violenza", introducendo tutele sanitarie ed economiche che vanno oltre i normali livelli essenziali di assistenza. La presidente Stefania Proietti - in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta - ha sottolineato "il valore civile e sanitario del provvedimento, evidenziando come la violenza di genere sia una gravissima ferita alla dignità e alla salute pubblica". Sulla base dell'indirizzo tracciato dalla Giunta, ha ribadito la volontà delle istituzioni regionali "di voler assicurare un percorso protetto, uniforme ed efficace fin dal primo contatto con le strutture di emergenza, garantendo che nessuna donna venga lasciata sola e che non debba affrontare ostacoli di natura economica per curarsi". Con questa decisione, la presidente ha ribadito "l'impegno di stare al fianco delle vittime passo dopo passo, abbattendo ogni barriera materiale che potrebbe compromettere la continuità delle cure, della presa in carico psicologica e del completo recupero psico-fisico". (ANSA).