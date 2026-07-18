(ANSA) - UDINE, 18 LUG - E' stato commemorato oggi, in Duomo, promosso come ogni anno dalla Polizia di Stato e dalla Questura di Trieste, il sacrificio dell'assistente della Polizia di Stato Eddie Walter Max Cosina, medaglia d'oro al valor civile, caduto il 19 luglio 1992 nella strage di via D'Amelio insieme con il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Come ogni anno è stata officiata una messa, alla presenza delle autorità di pubblica sicurezza locale ed esponenti politici. "Abbiamo il dovere di continuare a ricordare delle figure importanti per il nostro Paese come Eddie Walter Max Cosina, un eroe che ha scelto di indossare una divisa e di servire lo Stato, donando fino all'ultimo tutto se stesso per la nostra Italia. Ricordarlo significa custodire e tramandare i valori della legalità, del coraggio e del sacrificio al servizio della comunità", ha commentato l'assessore del Fvg alle Autonomie locali e alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, presente alla messa su delega del governatore Massimiliano Fedriga. Per Roberti "Cosina, originario di Muggia, è ancora oggi un esempio di eccezionale coraggio e di assoluta dedizione al dovere, testimoniata dal sacrificio estremo compiuto nell'adempimento del proprio servizio". (ANSA).