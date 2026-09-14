(ANSA) - MONDOVI, 14 SET - Raffaele Costa ha rappresentato la politica che "prende il suo carico servile", dice il vescovo di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli, citando una poesia di Mario Luzi nell'omelia per l'ex ministro liberale e forzista scomparso all'età di novant'anni. Cinque ministri nella cattedrale della cittadina cuneese ascoltano, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni, le parole del vescovo: "Inevitabile - afferma il prelato - collocare il personaggio nella stagione politica che gli compete, diversa dall'attuale e figlia di un altro momento storico di cui Raffaele Costa è stato un interprete particolare. Non erano i tempi dei social, ci si faceva promozione con le opere e le scelte concrete, non a colpi di selfie". (ANSA).