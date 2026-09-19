(ANSA) - ROMA, 19 SET - I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Gli investigatori hanno proceduto anche alla copia forense. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof. In questo ambito verrà analizzato anche il profilo social che il giovane aveva aperto e che era seguito da quattro contatti. Il 13enne, infatti, ha azionato la diretta social prima di scagliarsi contro la donna. (ANSA).