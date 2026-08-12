(ANSA) - CUTRO, 12 AGO - Un ventunenne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Ad ucciderlo - secondo una prima ricostruzione - sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel pieno centro abitato per poi darsi alla fuga. L'uomo sarebbe ancora ricercato. Non si hanno al momento particolari sulla vicenda anche se, dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che all'origine del gesto ci sarebbero questioni sentimentali. La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere in un noto locale cutrese. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Crotone. (ANSA).