(ANSA) - LIVORNO, 22 NOV - Raffiche di vento superiori a 100 km/h sono state registrate oggi all'isola di Gorgona (Livorno), nell'Arcipelago Toscano. Lo segnala la protezione civile regionale ricordando che l'allerta arancione è in corso fino alla prossima mezzanotte proprio per mareggiate e vento forte sulla costa toscana. A Livorno il lungomare di viale Italia è stato chiuso per i detriti portati sulla carreggiata dal mare in tempesta, che rendono la circolazione stradale non sicura. Allerta gialla in corso fino a mezzanotte - ma per rischio idrogeologico con le piogge - nel nord ovest della regione, sulle province di Massa Carrara e Lucca. (ANSA).