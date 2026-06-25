(ANSA) - CARACAS, 25 GIU - Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet www.desaparecidosterremotovenezuela.com, creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Il sito raccoglie le segnalazioni dei cittadini e consente di aggiornare lo stato delle persone una volta localizzate, in un contesto ancora segnato da gravi difficoltà nelle comunicazioni e nelle operazioni di soccorso. (ANSA).