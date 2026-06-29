(ANSA) - SALERNO, 29 GIU - Sono stati individuati tra le macerie dell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22, moglie e figlia di Enzo Cuomo, l'uomo di 63 anni originario di Laviano, in provincia di Salerno, la cui salma è stata recuperata questa mattina. Lo si apprende da fonti informate. Le due donne non sono ancora state recuperate: le operazioni proseguono e si procederà successivamente al recupero e al riconoscimento ufficiale da parte delle autorità e dei familiari. (ANSA).