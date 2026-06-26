(ANSA) - CARACAS, 26 GIU - Il governo venezuelano si appresta a limitare l'accesso allo stato di La Guaira, una delle zone più colpite dai due devastanti terremoti nei giorni scorsi. Lo ha dichiarato venerdì il ministro dell'Interno Diosdado Cabello. "L'accesso allo stato di La Guaira - ha detto Cabello in tv - sarà limitato a partire dalle ore 20:00 (ora locale)". La leader ad interim Delcy Rodríguez aveva precedentemente chiesto alla popolazione di non recarsi nella zona a nord di Caracas. (ANSA).