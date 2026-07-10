(ANSA) - CARACAS, 10 LUG - Momenti di tensione durante la visita di Nicolás Ernesto Maduro Guerra, noto come "Nicolasito", figlio dell'ex presidente venezuelano (2013-2026), nelle aree di La Guaira colpite dai terremoti del 24 giugno. Secondo un reportage dell'emittente norvegese TV2, alcuni residenti del complesso residenziale Hugo Chávez della Grande Missione Abitativa del Venezuela hanno contestato Maduro Guerra e il deputato chavista Jorge Arreaza, ex marito di una figlia di Hugo Chávez. Una donna, identificata come Damely Yaneth Díaz, ha accusato Maduro Jr di essere responsabile della morte della figlia, gridando: "Dovreste finire tutti in prigione. Io non ho perso una cucina, ho perso una figlia". L'emittente ha mostrato inoltre diversi edifici del programma abitativo chavista che sono tra quelli maggiormente danneggiati dal sisma riportando che sarebbero stati costruiti con materiali di scarsa qualità e su terreni non idonei. (ANSA).