(ANSA) - ROMA, 13 LUG - È stata definita la composizione delle Giurie internazionali di Orizzonti e di Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis" dell'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera (2-12 settembre). Presieduta dalla regista, attrice e sceneggiatrice francese Valérie Donzelli, la Giuria internazionale Orizzonti sarà inoltre composta da: il distributore cinematografico statunitense Peter Becker, la regista hongkonghese-statunitense Elizabeth Lo; il regista e sceneggiatore messicano David Pablos; l'attrice italiana Barbara Ronchi. Presieduta dalla sceneggiatrice e regista italiana Carolina Cavalli, la giuria internazionale Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis" sarà inoltre composta da: il regista britannico-nigeriano Akinola Davies Jr.; il produttore statunitense Ted Hope. Tutti i premi ufficiali saranno annunciati e consegnati durante la cerimonia di chiusura dell'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, sabato 12 settembre sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. La Giuria Orizzonti assegnerà - senza possibilità di ex-aequo - i seguenti premi: Premio Orizzonti per il miglior film, Premio Orizzonti per la migliore regia, Premio Speciale della Giuria Orizzonti, Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile, Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile, Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio. La Giuria del Premio Venezia Opera Prima assegnerà senza possibilità di ex aequo, tra tutte le opere prime di lungometraggio presenti nelle diverse sezioni competitive della Mostra (Selezione ufficiale e Sezioni Autonome e Parallele), il Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis" e un premio di 100.000 dollari, messi a disposizione da Filmauro, che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore. (ANSA).