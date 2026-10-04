(ANSA) - VENEZIA, 04 OTT - Venezia ha salutato con un corteo acqueo il ritorno in laguna della nave scuola Amerigo Vespucci, di rientro dalla campagna in Nordamerica. Decine di imbarcazioni tra remiere, circoli velici, barche a vela al terzo e mezzi da lavoro si sono radunate a Punta della Dogana e hanno raggiunto Riva San Biasio, dove hanno reso omaggio al veliero col tradizionale alzaremi, accompagnato dall'inno di Mameli e dall'inno di San Marco. Il consigliere alla tutela delle tradizioni Giovanni Giusto ha annunciato il saluto "alla voce", ricambiato dal comandante e dall'equipaggio schierati sulla nave. Il Vespucci resterà a Venezia, davanti al Museo storico navale, fino al 7 ottobre, per il Trans-Regional Seapower Symposium, il forum internazionale sulla sicurezza marittima organizzato dalla Marina militare all'Arsenale il 6 e 7 ottobre. Dopo la tappa veneziana il tour si concluderà a Trieste, per la 58/a Barcolana. (ANSA).