(ANSA) - ROMA, 11 SET - È stato assegnato al film Nelson san, anata wa hito wo koroshimashitaka? (Mr. Nelson, Did You Kill People?) di Shinya Tsukamoto il Leoncino d'Oro dell'83/a Mostra del Cinema di Venezia. Il premio è istituito da Agiscuola, promosso da Anec, Acec e Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal ministero della Cultura e dal ministero dell'Istruzione e del Merito. Ad assegnarlo è una Giuria, coordinata da Giulia Serinelli, composta da giovani studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, uno per Regione, rappresentanti delle migliaia di giovani partecipanti alle Giurie territoriali del David Giovani sparse in tutta Italia. "Per l'abilità di ritrarre quella spregiudicata violenza che è il fattore comune delle guerre di ogni tempo", si legge nella motivazione. "Per la capacità di far immergere lo spettatore nello sviluppo della coscienza del protagonista, processo reso totalizzante dall'alternarsi frenetico delle immagini e dei suoni. Per la denuncia di un orrore che spazia tra la guerra e il trauma del reduce. Per la capacità di trasmettere a ogni generazione il rifiuto verso la logica imperialista della guerra di aggressione". La Giuria ha assegnato anche la Segnalazione Cinema For Unicef, presente alla Mostra fin dal 1980, al film Naza di Yuval Abraham e Rachel Szor con la seguente motivazione: "Per l'uso del metodo dell'intervista per smascherare la disumana brutalità che muove quanti sono dietro al genocidio del popolo palestinese. Per la singolare scelta registica di mostrare per mezzo delle immagini delle case di Tel Aviv il contrasto tra l'agio e la distruzione. Per il coraggio di continuare a puntare i riflettori sulla situazione che perdura sotto gli occhi solo apparentemente vigili della comunità internazionale". (ANSA).