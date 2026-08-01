(ANSA) - FIRENZE, 01 AGO - "L'Agorà dei social è diventato un luogo in cui si sfogano frustrazioni personali. La solidarietà femminile questa sconosciuta, il femminismo è costantemente a doppio binario in questo Paese, vedo tanta retorica e pochi fatti". Lo ha detto la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, parlando al festival La Versiliana delle offese ricevute sui social, il modo particolare da parte delle donne. "Credo che sui social - ha aggiunto Venezi - ormai si arrivi anche a vedere dei quadri quasi clinici. Io a un certo punto ho preso le distanze, davo tutto in mano agli avvocati per fargli fare quello che dovevano fare". (ANSA).