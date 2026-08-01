(ANSA) - FIRENZE, 01 AGO - "I teatri dovrebbero stare aperti tutti i giorni, ci sarebbe un grande lavoro da fare ma non è impossibile. Sarebbe bello poter entrare in teatro, vederlo come un luogo vivo, non come un museo. Vederlo come essere vivo e soprattutto come luogo di circolazione di idee, luogo di scambio e di socialità". Lo ha detto la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi parlando al festival La Versiliana. Venezi ha spiegato che in questo momento sta scrivendo due libri e che ha aperto un blog su cui scrive di musica. "Ad agosto sarò a dirigere in Georgia", ha detto, prima di andare a Novosibirsk, in Russia per dirigere La Traviata. "Non so se tornerei a Sanremo, dipende - ha detto rispondendo a una domanda sul punto -, di certo non tornerei a fare la co-conduttrice. La grande canzone italiana deriva dalla struttura dell'aria e sarebbe bello dimostrare sul palco dell'Ariston questo assunto per 'poppizzare' e ampliare il pubblico dell'opera lirica". (ANSA).