(ANSA) - VENEZIA, 28 GIU - Il Veneto boccheggia in quella che, per ora, è la giornata più calda della stagione. Nel pomeriggio si è registrata una massima di 39 gradi a Barbarano Vicentino, mentre 38 gradi sono stati toccati nel veronese, a Salizzole.Temperature over 35 in gran parte delle località di pianura, a causa delle nuova spinta dell'anticiclone subtropicale che avvolge l'Italia e mezza Europa. I 39 gradi di Barbarano - 38.9 per l'esattezza - non sono comunque un record storico per il Veneto: il primato risale al 22 agosto 2012, con 40,3 gradi, registrati dall'Arpav a Galzignano (Padova). Altri picchi di caldo datano invece l'estate terribile del 2003, con 40 gradi a Castelfranco (Treviso), e 39,8 a Padova, entrambi nel mese di agosto. Il caldo sta mettendo a dura prova soprattutto chi abita nei centri città, dove il clima torrido è enfatizzato dalle "isole di calore" urbano, all'interno delle quali è probabile siano stati raggiunti valori anche qui prossimi ai 40. Poco refrigerio per chi è in montagna, anche se le massime sono più clementi, tra i 22 e i 28 gradi. Nonostante non faccia freddo neppure sulla Marmolada, a 3.343 metri di quota, fa impressione la differenza di quasi 30 gradi fra i +10 del ghiacciaio e i valori infuocati della pianura. (ANSA).