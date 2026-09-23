(ANSA) - ROMA, 23 SET - Temperature minime in calo e piogge. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolineando però che il weekend sarà soleggiato. "Entro 48 ore - afferma - la Penisola sarà interessata da un sistema perturbato. Nella giornata di venerdì il fronte determinerà precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, estese a gran parte del territorio. I fenomeni si distingueranno per la loro rapidità di spostamento". Già durante il weekend tornerà a splendere il sole anche se, complici il ricambio d'aria in quota e le ampie schiarite notturne, si registrerà una flessione dei valori minimi. "Nei fondovalle del Centro e lungo la Pianura Padana - sottolinea Tedici - le temperature potranno localmente scendere al di sotto dei 10°C". Infine, a partire dalla prossima settimana è previsto il riconsolidamento dell'Anticiclone delle Azzorre. Nel dettaglio: - Mercoledì 23. Al Nord: soleggiato, clima mite, più nubi al Nordest. Al Centro: tempo stabile, temperature in calo. Al Sud e sulle Isole: rovesci sparsi su Sardegna e Sicilia. - Giovedì 24: Al Nord: generale stabilità con schiarite. Al Centro: nubi in aumento. Al Sud: qualche pioggia in Sardegna. - Venerdì 25: Al Nord: soleggiato. Al Centro: veloci rovesci su Adriatiche e basso Lazio. Al Sud: precipitazioni diffuse, con tendenza a rapido esaurimento da ovest. - Tendenza: presenza sempre maggiore dell'Anticiclone delle Azzorre con tempo stabile su tutte le regioni. (ANSA).