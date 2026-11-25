(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Anche all'ex manager dell'Inter, Mark Van Huuksloot, uno dei nove indagati nell'inchiesta della Procura di Milano per presunte irregolarità nella vicenda della vendita dello stadio di San Siro, devono essere restituiti i telefoni e i pc che gli erano stati sequestrati nelle perquisizioni dello scorso marzo. Lo ha deciso la sesta sezione penale della Cassazione, accogliendo il ricorso degli avvocati Gabriele Casartelli, Novella Galantini e Matteo Bandello. E questo dopo che già cinque giorni fa la Suprema Corte aveva disposto la riconsegna dei dispositivi informatici al direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone, anche lui tra gli indagati. La Cassazione, in particolare, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Riesame che aveva confermato il decreto di sequestro a carico dell'ex dirigente nerazzurro e ha disposto la "restituzione di tutto quanto ancora in sequestro". "Accogliendo i motivi di ricorso presentati dalla difesa - spiegano i legali - la Corte di Cassazione ieri ha annullato senza rinvio il sequestro dei dispositivi elettronici appartenenti a Mark Van Huuksloot, ex dirigente dell'Inter, indagato nell'ambito del procedimento relativo alla vendita dello Stadio San Siro". In attesa di conoscere la motivazione del provvedimento, chiariscono gli avvocati, "i difensori di Van Huuksloot (avvocati Gabriele Casartelli, Novella Galantini e Matteo Bandello) hanno espresso soddisfazione per l'esito del ricorso, sottolineando come la Corte abbia definitivamente accertato che le modalità del sequestro sono da ritenersi illegittime avendo determinato una irragionevole ed ingiustificata apprensione massiva di dati informatici". (ANSA).