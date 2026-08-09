(ANSA) - TORINO, 09 AGO - Ha visto uno sconosciuto in casa sua grazie alle telecamere collegate da remoto e ha subito dato l'allarme. Un furto in abitazione si è trasformato in un inseguimento ai piedi della collina torinese, tra le strade di Trofarello e Moncalieri, nel Torinese, conclusosi con l'arresto di un italiano di 41 anni da parte dei carabinieri. L'intervento è scattato intorno alle 9.30 di mercoledì scorso, quando il proprietario di un'abitazione a Trofarello - assente da casa per qualche giorno di ferie - ha contattato il 112: dal sistema di videosorveglianza collegato da remoto aveva notato la presenza di uno sconosciuto che girava tra il soggiorno e la camera da letto. Le pattuglie dell'Arma, già presenti nelle vicinanze, hanno raggiunto rapidamente l'abitazione. Alla vista dei militari, l'uomo è fuggito in sella a una moto, dando inizio a un inseguimento. Dopo quattro chilometri, all'altezza di strada Sanda, il presunto autore del furto ha perso autonomamente il controllo del mezzo, cadendo sull'asfalto. L'uomo ha quindi tentato un'ultima fuga a piedi nei campi, prima di essere bloccato dopo alcune centinaia di metri. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era riuscito a introdursi nell'abitazione dopo aver forzato un lucernario. La refurtiva, costituita da gioielli in oro e argento e da denaro in contanti, è stata recuperata integralmente e sarà restituita al legittimo proprietario. L'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri per le lesioni riportate nella caduta. Indagato per furto aggravato, è stato trasferito nel carcere di Torino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).