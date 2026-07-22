(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 22 LUG - "In merito ad alcune informazioni comparse sui media" la Sala Stampa della Santa Sede afferma che "le notizie circa una qualsiasi deliberazione da parte dei giudici che seguono il caso del rev.do Marko Ivan Rupnik sono assolutamente infondate: la valutazione del caso è ancora in corso e il collegio sta esaminando la documentazione proveniente dalle diocesi coinvolte, dai gesuiti, dagli interessati e a mezzo stampa". Marko Rupnik, famoso mosaicista ed ex gesuita, è accusato di abusi da diverse religiose. (ANSA).