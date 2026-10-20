(ANSA) - PALERMO, 20 OTT - Un vasto incendio nella zona di Castellammare del Golfo (Trapani) sta impegnando diverse squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile. Alcune abitazioni minacciate dalle fiamme sono state sgomberate per precauzione nelle aree tra Sarmuci e Scopello. Il rogo ha attraversato Piano Livreri e Maiorca, ha lambito Borgo Scopello e si è diretto verso il bosco, in direzione della Mira del Re, quasi al confine con la riserva naturale dello Zingaro, sul lato sud. Il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione, in costante contatto con la Prefettura e con le strutture impegnate nel coordinamento degli interventi, con l'obiettivo prioritario di mettere in sicurezza le persone e le abitazioni. "Abbiamo mantenuto alta l'attenzione sin dalle prime fasi dell'emergenza e predisposto tutte le misure necessarie per affrontare eventuali situazioni di necessità. Fortunatamente, al momento, per le abitazioni la situazione é sotto controllo", dice. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione il teatro Apollo come struttura di accoglienza per le persone eventualmente costrette a lasciare le proprie abitazioni. Fortunatamente, al momento, non si è reso necessario utilizzarlo. Il teatro resta comunque a disposizione in caso di necessità. Il fronte del fuoco nella parte alta continua a essere attivo e le squadre di soccorso proseguono le operazioni sul territorio. L'attenzione resta massima, considerata l'estensione dell'incendio e le caratteristiche delle zone interessate. (ANSA).