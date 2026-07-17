(ANSA) - SAN PAOLO DI CIVITATE, 17 LUG - Un incendio di vaste dimensioni è in corso in un'azienda di stoccaggio di rifiuti a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia. Una grossa nube di fumo nero è visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto stanno operando i volontari della protezione civile emergenza radio San Paolo, gli ispettori ambientali Civilis, oltre a tre squadre di vigili del fuoco. Sul posto sono presenti anche carabinieri e polizia locale. Stando a quanto si apprende, le fiamme hanno distrutto anche alcuni mezzi per la raccolta rifiuti. Il forte vento sta spingendo la grossa nube verso la periferia del paese che dista un centinaio di metri. Non risultano persone ferite tra gli operai. (ANSA).