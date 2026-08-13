(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Un vasto incendio di sterpaglie, con più focolai, sta interessando la zona di Piana del Sole all'estrema periferia di Roma al confine con il Comune di Fiumicino. A causa dell'estensione dell'incendio è stata disposta la chiusura della Roma-Fiumicino. Le fiamme stanno interessando anche l'area della Nuova Fiera di Roma. Diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono impegnate da poco prima delle ore 16:00, quando è stata segnalata la presenza di sterpaglie e legname in fiamme nei pressi della rotatoria di via Cristoforo Sabbadino, in direzione Fiumicino. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Predisposti da parte della Polizia Locale i necessari servizi di messa in sicurezza della zona e di gestione della viabilità a largo raggio. (ANSA).