(ANSA) - PERUGIA, 17 LUG - Prosegue l'emergenza incendi in Umbria, dove è ancora attivo il rogo sui boschi di Nocera Umbra divampato mercoledì scorso. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili di Perugia con 12 unità e cinque mezzi, due squadre dell'Agenzia forestale regionale e un Ucl (Unità di comando locale) dei vigili del fuoco, con un funzionario per il coordinamento delle attività. Sono attualmente impegnati tre Canadair ed un elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Arezzo, coordinati da due Dos dei vigili del fuoco (direttore operazioni di spegnimento). Si è resa necessaria la parziale chiusura della statale 361 nell'area interessata (da Case Basse a Bagnara), e l'interruzione delle linee elettriche di media tensione, con la collaborazione di E-distribuzione. A tal riguardo i vigili segnalano che potrebbero esserci dei disagi causati da tale disalimentazione. Non appena le operazioni di soccorso lo permetteranno, le linee verranno ripristinate. A seguito dell'improvvisa interruzione della fornitura di energia elettrica agli impianti idrici di Bagnara e San Giovenale, necessaria per consentire le operazioni di spegnimento del vasto incendio in corso nel territorio di Nocera Umbra, si stanno inoltre verificando mancanze d'acqua nei centri storici di Perugia e Assisi. A Costacciaro, l'incendio risulta invece in fase di bonifica con il direttore operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco e due squadre dell'Agenzia Forestale regionale. Sul posto un elicottero dalla Regione Marche. Anche a Baiano di Spoleto l'incendio risulta sotto controllo e in fase di bonifica: sul posto presente una squadra dei vigili del fuoco con cinque unità e due mezzi, una squadra dell'Agenzia forestale regionale e il Dos dei vigili del fuoco. (ANSA).