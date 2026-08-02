(ANSA) - MORNESE, 02 AGO - Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Mornese, nell'Alto Ovadese, in un'area boschiva in zona Pianoni, nella provincia di Alessandria. Sono al lavoro i vigili del fuoco di Ovada, di Novi Ligure, di Valenza e di Alessandria, con squadre di Volontari Aib. Come fatto sapere dalla Sala operativa provinciale, da Torino è atteso l'arrivo di un elicottero per l'eventuale evacuazione di una famiglia. La situazione viene seguita e monitorata dal Comune, invitando la popolazione a non avvicinarsi assolutamente, a non ostacolare i soccorsi con curiosi o auto rallentate e a rimanere a debita distanza di sicurezza. (ANSA).