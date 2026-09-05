(ANSA) - CERNOBBIO, 5 SET - "La Ue si è schierata totalmente a favore dell'Ucraina, ma nell'ultimo semestre è aumentata l'importazione di gas dalla Russia, finanziando così una economia di guerra che vorremmo combattere. Si tratta di una strategia schizofrenica". Lo ha detto il leader di Futuro nazionale ed eurodeputato Roberto Vannacci, nel suo intervento al Forum Teha a Cernobbio. "E qual è la coerenza strategica di finanziare la resistenza ucraina se poi importiamo e aumentiamo le importazioni di gas proprio dalla Russia?", ha concluso. (ANSA).