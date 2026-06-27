(ANSA) - VICENZA, 27 GIU - "Ovviamente i sondaggi li guardo perché chiaramente non posso non guardarli, però non sono questi sondaggi che io faccio ogni giorno, quelli che faccio ogni giorno sono quelli tra la gente, sui mezzi di trasporto, in metropolitana, in autobus, in treno, dove ci sono tantissime persone che mi vengono a dire di non mollare". Lo ha detto dall'ANSA Roberto Vannacci, alla vigilia di un incontro in programma domani a Vicenza in solidarietà al gioielliere Mario Roggero, commentando le rilevazioni odierne, che danno Futuro Nazionale al 6%. "Faccio come Winston Churchill - ha aggiunto Vannacci - che quando dovette decidere se resistere o fare una pace separata con la Germania sentendo il polso delle persone in metropolitana decise di tenere duro. Abbiamo una cosa in comune, siamo due militari, perché in pochi lo sanno, ma Winston Churchill era proprio un militare di professione. Aveva fatto l'accademia dell'esercito". (ANSA).