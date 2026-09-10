(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Oggi al Senato si vota sulle preferenze nella legge elettorale. C'è un emendamento (del Pd, ndr) che ripropone le preferenze pure, senza liste bloccate, analogo a quello che noi di Futuro Nazionale avevamo presentato alla Camera. FdI ad oggi ha introdotto delle preferenze meticce cioè con capilista bloccati che rappresentano una grossa presa in giro nei confronti del popolo italiano. Mi appello a tutta la destra e, soprattutto, a Fratelli d'Italia, che alla Camera aveva votato il nostro emendamento: votate anche questo". Lo dice su fb Roberto Vannacci. "Ne va della coerenza di FdI", aggiunge. (ANSA).