(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Cercheremo di supportare Mario Roggero con tutti i modi possibili ma non ritengo che la candidatura in Futuro Nazionale sia uno di questi, lasciamo alla sinistra queste pratiche visto che ha già sottratto a un tribunale chi ha commesso reati". L'ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci interpellato dall'ANSA sul sostegno al gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori e per averne ferito un altro. E sul sostegno a Roggero, l'ex generale ha specificato: "Noi sosteniamo la richiesta di un atto di clemenza nei suoi confronti, il differimento della carcerazione e chiediamo che venga esaminata prima possibile la nostra proposta che esclude il risarcimento per chi delinque, in caso di danni subiti durante il reato, chiedendo che possa avere effetto retroattivo". Su questo, Vannacci ha chiarito che si tratta di una proposta di FnV che "la Lega ci ha copiato visto che noi l'avevamo presentata all'interno del pacchetto di misure per la sicurezza e poi la Lega l'ha ripresentata uguale". (ANSA).