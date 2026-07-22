(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi, a espormi alla gogna mediatica. Il risultato è che oggi, qui su Instagram, siamo oltre un milione di persone. Ricordate la campagna del Pd contro di me? Quando pubblicò un post con il mio faccione in primo piano e gli occhi coperti da un disperato imperativo: IGNORALO. Ecco, a sinistra, e ora anche in quella che si autodefinisce destra ma che in realtà è una sinistra meno alla moda, nel tentativo maldestro di silenziarmi, hanno ottenuto l'effetto opposto: hanno amplificato le mie idee, portandole al centro di un dibattito nazionale che ha aperto gli occhi a tantissimi cittadini. Su Instagram siamo cresciuti rapidamente e oggi la community conta un milione di persone interessate all'unica novità politica degli ultimi 15 anni. Il futuro è con noi". Lo scrive sui social il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. (ANSA).