(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Adesso hanno perso la calcolatrice. Il risultato è scritto nero su bianco: senza Futuro nazionale il centrodestra non raggiunge il 42%. Non è propaganda. È aritmetica". Lo scrive sui social il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci. "Ma nessuno si illuda: i nostri voti non sono un pacco postale da ritirare alla vigilia delle elezioni. Sono - aggiunge - la fiducia di milioni di italiani che chiedono sicurezza, sovranità, identità, famiglia, lavoro e una destra che torni finalmente a fare la destra. Le alleanze non si costruiscono con formule escogitate nei palazzi, ma sulla chiarezza dei programmi e sulla lealtà verso gli elettori". "Futuro nazionale - prosegue il leader di FnV - non negozia i suoi principi, valori ed ideali e non sarà la ruota di scorta di nessuno. Sarà il motore che riporterà la destra sulla retta via. Alleanza su punti programmatici chiari e condivisi e su obiettivi da raggiungere e provvedimenti da implementare cronologicamente durante il mandato. Nessuna incertezza, nessun dubbio, nessun tentennamento. Il centrodestra, se vuole governare e non consegnare l'Italia alla sinistra dovrà fare i conti con gli italiani. Con gli stessi italiani che ha deluso sino a oggi. E quindi, anche con noi". (ANSA).