(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Parlano di me ogni giorno. Dicono che mi sono autoescluso dal centrodestra, che voglio far cadere il Governo, che voto con la sinistra. Mi attribuiscono intenzioni, strategie e alleanze. C'è però un piccolo particolare: da quando ho fondato Futuro Nazionale, non ho mai parlato con Giorgia Meloni né con alcun leader della maggioranza. Io non ho mai chiuso le porte. Non ho mai detto di non voler dialogare o di rifiutare alleanze. Lo hanno detto gli altri, non io". Lo scrive il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, su Facebook. "Noi - spiega - siamo pronti a confrontarci, ma sulle idee: identità, sicurezza, sovranità, difesa dell'interesse nazionale. Senza rinnegare ciò in cui crediamo e senza accettare imposizioni". "Se vogliono sapere cosa penso - aggiunge -, anziché continuare a parlare di me possono finalmente parlare con me. Le porte sono aperte. La schiena resta dritta". In un altro post sui social, il generale ricorda che ad oggi sono "3 anni dal Big Bang: sono passati esattamente tre anni da quando ho pubblicato 'Il mondo al contrario'. Sono stati tre anni di censura, offese, persecuzioni e attacchi ma anche tre anni di straordinario affetto e sostegno da parte di molti italiani. Grazie a tutti! Insieme e un boccone alla volta - promette - raddrizzeremo l'Italia al contrario senza mai mollare". (ANSA).