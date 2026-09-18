(ANSA) - TORINO, 18 SET - Sono circa una cinquantina gli antifascisti che questa mattina stanno manifestando davanti all'Nh di corso Vittorio Emanuele II, a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci partecipa al convegno 'Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori', organizzato dal sindacato Fsp della polizia di Stato. "Nessun generale per nessuna guerra, Vannacci fuori da Torino" è lo striscione esposto dai manifestanti. Il presidio è stato organizzato dal network antagonista torinese che fa capo al centro sociale Askatasuna, sgomberato lo scorso 18 dicembre. La zona è presidiata da un ingente schieramento delle forze dell'ordine. "È davvero paradossale assistere a una città paralizzata non permettendo, a chi ha una legittima necessità, di organizzare un convegno, ma permettendo a quattro dei centri sociali di avere il diritto perenne di contromanifestare fuori da ogni regola, ogni logica, paralizzando la città. Chiunque oggi abbia provato ad attraversare il centro cittadino, si è ritrovato con imponenti minuti di traffico a causa di questa situazione. Sicuramente bisognerà intervenire in maniera decisiva una volta che il Futuro Nazionale avrà preso in mano le redini di questa città, di questo Paese", afferma Enrico Forzese, vicario regionale e coordinatore provinciale di Futuro Nazionale. "I torinesi e gli italiani vogliono quello, una calma laboriosa, e noi dobbiamo ridare agli italiani e ai torinesi la calma di cui necessitano per condurre un'esistenza normale", aggiunge Forzese a margine del convegno. (ANSA).