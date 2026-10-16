(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Il Comune di Rozzano "condanna con fermezza gli atti vandalici compiuti questa mattina all'interno dell'Istituto Calvino", un liceo del popoloso centro dell'hinterland del capoluogo lombardo in cui era in corso un'occupazione nell'ambito della protesta degli studenti. "Si tratta di gesti inaccettabili, che danneggiano un luogo fondamentale per la formazione dei nostri ragazzi e per il futuro della comunità - rende noto il Comune via social - Disastrare una scuola significa mancare di rispetto agli studenti, agli insegnanti, al personale scolastico e a tutte le famiglie che ogni giorno vivono questi spazi". "La scuola è un luogo di crescita, di educazione e di condivisione, uno spazio che appartiene a tutta la comunità e che abbiamo il dovere di rispettare e proteggere - è scritto sul sito del Comune - Non possiamo accettare che luoghi dedicati all'educazione e al futuro dei nostri ragazzi diventino teatro di gesti irresponsabili. La scuola è un bene di tutti e tutti abbiamo il dovere di custodirla". (ANSA).