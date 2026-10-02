(ANSA) - GENOVA, 02 OTT - È stato vandalizzato da ignoti a Genova il monumento dedicato all'autore del testo dell'Inno d'Italia Goffredo Mameli in un'aiuola di via XII Ottobre vicino a piazza Corvetto, da dove il 10 dicembre 1847 partì il corteo di migliaia di patrioti che intonò per la prima volta in pubblico quello che sarebbe diventato il Canto degli italiani sul piazzale del Santuario di Nostra Signora di Loreto nel Quartiere di Oregina nel 101/mo anniversario dalla cacciata degli austriaci. Il volto del celebre poeta e patriota italiano ritratto sul monumento marmoreo è stato sfregiato con spray di colore rosso in una situazione complessiva di degrado dell'opera scultorea collocata tra rifiuti, una corona d'alloro putrescente collocata anni fa dalle istituzioni locali e mai più rimossa, e le coperte di alcuni senzatetto che la utilizzano come riparo vicino agli annosi e incompiuti cantieri della metropolitana. (ANSA).