(ANSA) - BERGAMO, 17 OTT - Vandali in azione, oggi, a Bergamo al corteo degli studenti delle scuole superiori della provincia. Un gruppo di ragazzi si è staccato dal percorso ufficiale e si è diretto verso l'area delle Autolinee, dove sono stati rovesciati cestini e bidoni dell'immondizia. Il corteo è partito da piazzale Marconi verso Porta Nuova: centinaia di ragazzi hanno intonato slogan contro la guerra, per la pace e la libertà in Palestina sulle note di 'Bella Ciao'. Anche in largo Porta Nuova ci sono state tensioni tra le forze dell'ordine e un gruppetto di manifestanti che ha divelto cestini della spazzatura, pali stradali, cartelloni e ha spaccato bottiglie di vetro. Una decina sono stati fermati e portati in questura per accertamenti. Proprio fuori dalla Questura si è formato un presidio di giovani a sostegno degli amici bloccati. Le forze dell'ordine hanno chiuso la strada per motivi di sicurezza. (ANSA).