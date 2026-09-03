(ANSA) - ROMA, 03 SET - JD Vance ha dichiarato di star "facendo il più possibile per Dio" e di essere d'accordo "se ciò porterà alla fine dei tempi". Il vicepresidente degli Stati Uniti, come riporta il Guardian, ha rilasciato queste dichiarazioni lunedì, durante un'intervista podcast con Bryce Crawford, un conduttore evangelico di 22 anni con oltre un milione di follower su YouTube. Parlando della nozione profetica cristiana secondo cui il mondo come lo conosce l'umanità finirà un giorno, Vance ha detto: "Credo che siamo negli ultimi tempi? Non lo so. Sebbene ne sia affascinato, penso che concentrarsi troppo su questo tema possa essere molto dannoso", ha affermato, aggiungendo che se il suo lavoro "porterà alla fine dei tempi, bene, e se questo porterà a... costruire un mondo migliore che prosperi e sopravviva a lungo dopo la mia scomparsa, anche questo sarà fantastico". (ANSA).