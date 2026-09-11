(ANSA) - NEW YORK, 10 SET - "I democratici vogliono alzare le tasse, aprire i confini e abolire le vostre famiglia. Noi vogliamo buon senso, vogliamo che abbiate una vita migliore. Il contrasto in queste elezioni non è su questa o quella politica: è fra il partito del buon senso che batte il partito dei folli". Lo ha detto JD Vance alla convention repubblicana per le elezioni di metà mandato. I democratici "sono il partito che disprezza l'America e che ha simpatia per i terroristi che hanno perpetrato l'11 settembre. Non dimentichiamoci mai l'America appartiene a chi la ama", ha messo in evidenza. "Non chiedo a nessuno di concordare con me su ogni singola politica dell'amministrazione. Ciò che vi chiedo è di riconoscere il contrasto con i radicali e di riconoscere i risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi", ha detto Vance senza fare accenno durante il suo intervento al 'dividendo Trump' da 5.000 dollari a tutti gli americani qualora i repubblicani dovessero vincere alle elezioni. (ANSA).