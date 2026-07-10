(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Al primo luglio 2026 le 15 società del Mef quotate capitalizzavano 394,8 miliardi di euro, rappresentando il 34,1% dell'intero listino di Borsa, oltre un terzo del totale. La loro capitalizzazione è aumentata di 84,4 miliardi (+28,5%) dal primo gennaio quando era di 310,3 miliardi di euro, il 29,5% del totale della Borsa. Sono i dati rielaborati da CoMar, nell'ambito dell'Osservatorio Finanziario relativi a tutte le quindici società dello Stato quotate, attive nella finanza, nell'industria e nei servizi: Banca MPS, Enav, Enel, Eni, Fincantieri, Italgas, Leonardo, Nexi, Poste Italiane, Raiway, Saipem, Snam, STMicrolectronics, Terna, Trevi Fin. Ind.. Il valore totale della quota che lo Stato detiene nelle sue quindici società al primo luglio era di 133,4 miliardi di euro (ANSA).