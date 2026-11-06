(ANSA) - AOSTA, 06 NOV - Dopo il debutto di Breuil-Cervinia lo scorso 24 ottobre, la Valle d'Aosta si prepara all'avvio della stagione dello sci programmando per sabato 28 novembre l'apertura degli altri comprensori come Pila, La Thuile, Courmayeur e Monterosa Ski. Poi, il 19 dicembre, toccherà a Torgnon, Chamois e ai comprensori minori, con possibili preaperture nelle settimane precedenti. Tra le novità di quest'anno, a Courmayeur saranno operative le due nuove telecabine da 10 posti 'Maison Vieille' e 'Checrouit' e a La Thuile il nuovo impianto 'Les Suches - Chaz Dura', in grado di trasportare tremila persone all'ora. (ANSA).