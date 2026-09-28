(ANSA) - MILANO, 28 SET - "Non vedo alcun problema, visto che l'interlocuzione è stata molto positiva. Ho letto sui giornali ricostruzioni molto fantasiose, le modifiche sono state oggettivamente molto marginali. È un testo molto equilibrato che favorisce l'integrazione, l'abbiamo detto da subito, e che vuole contrastare le classi ghetto". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, a margine della sua visita alle scuole Faes di Milano, parlando del dl Scuola. "Vogliamo evitare - ha proseguito Valditara - che ci sia l'Alabama degli anni 50, dove c'erano le scuole per i neri e le scuole per i bianchi". (ANSA).