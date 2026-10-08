(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Abbiamo conseguito risultati eccezionali, oltre le previsioni: gli investimenti superano i 23 miliardi tra fondi Pnrr e nazionali con i quali sono stati realizzati 173mila posti negli asili nido, il target europeo era di 150 mila e oltre 12 mila edifici scolastici, circa 1 terzo del totale, sono stati riqualificati. Veniamo da 50 anni di incuria e stiano realizzando istituti sicuri e belli". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara aprendo i lavori della conferenza stampa al ministero dell'Istruzione sull'impiego dei fondi Pnrr. Il ministro ha evidenziato il dato positivo della lotta all' abbandono scolastico sceso al 7,3% "vogliamo continuare gli investimenti nell'edilizia e nella qualità della didattica per offrire scuole belle e competitive. Sono state già previste le risorse per il prossimo contratto della scuola", ha aggiunto. Ammontano a 13 miliardi le risorse investite per l'edilizia scolastica di cui 3,7 di fondi nazionali e strutturali. Per le nuove scuole sono stati investiti 800 milioni di fondi Pnrr oltre a 387 milioni nazionali aggiuntivi. Sono state realizzate 166 nuove scuole e l'obiettivo è di realizzarne 215. Sono stati investiti inoltre 300 milioni di fondi Pnrr per le palestre scolastiche a cui sono stati aggiunti 621 milioni di fondi strutturali e nazionali, i due terzi di risorse aggiuntive oltre a 45 milioni di attrezzature sportive. Sono state riqualificate 363 palestre e altri 335 interventi sono in corso. Con gli interventi autorizzati è stata raggiunta la percuentuale di oltre l'80% della copertura delle palestre rispetto alle 7.499 istituzioni scolastiche. Sono 1772 gli interventi conclusi sulle mense scolastiche. Le risorse per gli asili nido ammontano a 3 miliardi di fondi Pnrr a cui sono stati aggiunti 2 miliardi di fondi nazionali. Sono stati 180 i milioni spesi per gli arredi per asili nido e scuole dell'infanzia. Per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole sono 2786 gli interventi conclusi o ancora in corso, di cui il 30% al sud. Le riforme previste dal Pnrr - ha detto il ministro Valditara - sono state tutte attuate. Inoltre sono state fatte 206mila assunzioni di personale scolastico in tre anni. Quasi un milione di docenti e personale scolastico sono stati formati sul digitale. Per gli Its academy sono stati investiti 1,5 miliardi per competenze e laboratori e sono oltre 40mila gli iscritti. "Proseguendo con questi ritmi per il 2035 avremo raggiunto le necessità el mondo dell'impresa", ha detto il ministro dell'Istruzione. Per la scuola 4.0 sono state investiti 2,1 miliardi e sono state trasformate almeno 100mila aule in ambienti innovativi di apprendimento. Oltre un miliardo di fondi Pnrr è stato investito per potenziare Stem, orientamento e multilinguismo, 3,4 milioni sono stati gli studenti coinvolti per 250.000 corsi attivati (a fronte del target di 1.000) in oltre 8.500 scuole statali e paritarie che hanno attivato percorsi formativi. Oltre 520mila i ragazzi recuperati grazie alla lotta alla dispersione scolastica. "Il raggiungimento di tutti i target Pnrr - ha spiegato Valditara - è stato possibile grazie a misure di semplificazione, il cosiddetto 'modello Genova' e di supporto e accompagnamento oltre ad una proficua collaborazione istituzionale con gli enti locali e a un continuo e positivo confronto con la Commissione europea. Sono state smentite con i fatti concreti tutte le più pessimistiche previsioni prospettate dalle opposizioni". (ANSA).