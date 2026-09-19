(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, premierà lo studente di origini congolesi che venerdì mattina è intervenuto bloccando un suo compagno di classe che stava aggredendo a coltellate una docente di una scuola media di Roma. E' quanto ha rivelato il ministro parlando a margine di un raduno della Lega a Pontida. "Lo inviterò al Ministero e lo premieremo - ha detto Valditara -. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati". (ANSA).