(ANSA) - ROMA, 08 SET - La rilevazione Ocse Pisa che verrà presentata oggi attesta per l'Italia una riduzione dei divari fra Nord e Sud del Paese. "Si confermano i segnali positivi già emersi nella ultima rilevazione Invalsi. La scuola italiana si è mostrata un sistema solido. In un contesto complesso, che ha visto arretrare in modo preoccupante diversi Paesi, il nostro sistema scolastico ha saputo lavorare sulle criticità, riuscendo peraltro a ridurre i divari storici tra Nord e Sud. Diventiamo un riferimento internazionale importante, lasciandoci alle spalle vecchi pregiudizi. Continueremo lungo la strada tracciata per potenziare le misure a supporto dei docenti e degli studenti", commenta soddisfatto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. L'indagine Pisa ha l'obiettivo di valutare in che misura gli studenti tra i 15 e i 16 anni d'età abbiano acquisito conoscenze e abilità essenziali per la piena partecipazione alla vita economica e sociale. L'indagine rileva le competenze degli studenti in tre ambiti principali - Lettura, Matematica, Scienze - e in altri ambiti che si differenziano a ogni ciclo. Nel 2025 il focus dell'indagine ha riguardato le Scienze inteso come la capacità dei giovani di usare criticamente le conoscenze scientifiche per interpretare fenomeni, valutare evidenze e prendere decisioni consapevoli su temi sociali cruciali come salute, ambiente e sostenibilità. Alla rilevazione Ocse Pisa 2025 hanno partecipato oltre 90 Paesi. (ANSA).