(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "No all'allarmismo perché è evidente dal contenuto della email che il rischio concreto è pressochè inesistente, si tratta di un attacco informatico non di un rischio reale con tutta problabilità ma la strategia va pensata coinvolgendo i Servizi". Lo ha detto a La 7 il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Faremo un incontro con gli altri ministri, decideremo una strategia e poi ci atterremo a quella - ha aggiunto - Ma vorrei rassicurare: l'elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità". (ANSA).