(ANSA) - ROMA, 30 SET - "L'integrazione passa anche, e soprattutto, dalla conoscenza della lingua italiana. E i numeri ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta: quasi 185 mila stranieri hanno frequentato nell'anno scolastico 2025/2026 i corsi di alfabetizzazione e di italiano, all'interno di un sistema di istruzione degli adulti che coinvolge complessivamente 337 mila persone. Vogliamo rafforzare ancora di più questa rete, perché conoscere la nostra lingua, completare gli studi e acquisire nuove competenze significa avere più opportunità di partecipare pienamente alla vita sociale e lavorativa del Paese. In tal senso il dl Scuola di recente approvato promuove la conoscenza della lingua anche per i genitori dei giovani di origine straniera che sono maggiormente in difficoltà negli studi e nell'apprendimento dell'italiano. Aiutiamo così, in modo concreto, le famiglie ad essere parte attiva del percorso di crescita dei ragazzi". A dirlo è il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Sono state destinate in questi ultimi anni risorse specifiche al rafforzamento della rete dei Cpia, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, fa sapere il ministero: oltre agli 11 milioni di euro del Pnrr per i laboratori Scuola 4.0, 40 milioni, sempre Pnrr, per le azioni contro la dispersione scolastica, quasi 29 milioni di fondi Fami per la formazione civico-linguistica e 20 milioni del Programma nazionale 2021-2027 per potenziare le competenze linguistiche, di cittadinanza e digitali con un decreto del Ministro firmato a febbraio proprio per preparare il terreno ai provvedimenti contenuti nel dl di scorsa settimana. "Imparare l'italiano, completare gli studi o acquisire nuove competenze - afferma Valditara - significa avere più strumenti per partecipare pienamente alla vita sociale e lavorativa del Paese. È questa l'integrazione concreta sulla quale vogliamo continuare a investire". (ANSA).